San Pietro in Trento: a Villa Ramona arriva il concerto “Sotto le stelle” tra arie e duetti

Questa sera, venerdì 12 luglio, torna a Villa Ramona, una delle più prestigiose ville del ravennate in via Ramona n. 55 a San Pietro in Trento, l’appuntamento estivo con la lirica e il bel canto. Il concerto “Sotto le stelle”, l’ultimo di una serie di incontri ideati per gli amanti del genere, inizierà alle 21 nel giardino di fronte alla facciata della villa.

Sul palco si alterneranno, in arie e duetti dal repertorio lirico italiano ed europeo, i soprani Maria Francesca Rossi e Margherita Monelli, il mezzosoprano Anna Trotta, il tenore Francesco Lipani, il baritono Emanuele Casarini, il basso Alessandro Naldi, tutti formatisi alla Scuola “Vecchi-Tonelli” di Modena, presso la docente di canto Katha Lytting, accompagnati al pianoforte dal M° Nicola Fratti.

Lo spettacolo è organizzato dall’associazione culturale “La Ramona”, in collaborazione con il Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento e dal Comitatocittadino di San Pietro in Trento.