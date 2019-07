Ravenna, martedì 16 luglio si riunisce il consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 16 luglio, alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune ( http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio ) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta avrà luogo la cerimonia di consegna degli stemmi in mosaico del Comune e della Provincia di Ravenna realizzati dagli allievi dell’Accademia di belle arti di Ravenna. Interverranno il sindaco Michele de Pascale, l’assessora all’Alta formazione, Ouidad Bakkali, la coordinatrice didattica dell’Accademia di belle arti Paola Babini.

Si passerà quindi alla discussione e alla votazione della mozione presentata dal sindaco Michele de Pascale su “Dichiarazione di emergenza climatica” in discussione congiunta con tre ordini del giorno: “Puliamo i fiumi dalla plastica con il sistema seads” presentato da Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune; “Per una sperimentazione di cestini cattura plastica” presentato da Maria Cristina Gottarelli, consigliera Pd; “Per la redazione partecipata di un piano pluriennale di azioni per l’ambiente e il territorio” a cura di Mariella Mantovani, capogruppo Articolo uno, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna, Patrizia Strocchi, consigliera Pd, Marco Turchetti, consigliere Pd, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Giardino pubblico di Piangipane vandalizzato venerdì notte” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Piscina comunale – quando verranno ripristinate le docce esterne?” di Emanuele Panizza, consigliere gruppo Misto; ”Sul mancato riversamento dell’imposta di soggiorno e sulle responsabilità di Ravenna Entrate spa” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.

Sarà la volta di due interrogazioni all’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Roberto Fagnani presentate dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, dal titolo “Bisogni igienici insoddisfatti al mercato di via Sighinolfi” e “Guerrieri amministratore unico dei trasporti romagnoli come debito elettorale del sindaco. Chiuso il presidio ravennate”.

L’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte illustrerà le proposte di deliberazione su “Approvazione in variante al Poc 2010/2015 di Piano urbanistico attuativo R30 Conad Antica milizia località: Ravenna ditta: commercianti indipendenti associati soc. coop.; su “Autorizzazione al rilascio in deroga, mediante la procedura prevista dall’articolo 20 legge regionale 15/2013 del titolo edilizio per opere di demolizione con ricostruzione ed ampliamento di fabbricato da adibirsi a scuola professionale. Richiedente: Engim Emilia-Romagna, associazione regionale senza fini di lucro volta alla formazione professionale” e su “Modifica all’ articolo 09.02/2019 del Regolamento capanni da pesca e da caccia”.

Infine la mozione rivolta all’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, dal titolo “Per l’attivazione di un programma di disinfestazione porta a porta contro la zanzara tigre”.