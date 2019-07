Cotignola: un grande ballo chiude l’11^ Arena delle balle di paglia

Ultima serata a Cotignola con l’undicesima Arena delle balle di paglia, dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo.

Questa sera, martedì 16 luglio alle 22.30 dal palco centrale partirà il ballo finale con il concerto dei Cucoma Combo: Cucoma come la vecchia caffettiera romagnola; una miscela musicale in ebollizione, che ti trascina in un ballo infinito, macinata tra l’Africa, il Sudamerica e la Romagna.

Il caffè contiene Marco Zanotti (batteria, composizioni), Martina Fadda (voce, synth, percussioni), Daniel Corbelli (chitarra, percussioni), Andrea Taravelli (basso, bass synth), Fabio Mina (flauti, sax tenore, gaita colombiana, danmoi), Marcello Jandu Detti (trombone, bombardino, tromba), Gianni Perinelli (sax baritono e soprano), Sourakhata Dioubate (percussioni).

La serata comincia alle 20.30 a Casa Ercolani con il diario di un asino patentato: un incontro con Antonio Catalano, autore del Villaggio fragile, per un racconto dedicato ai tonti, alle lumache e alle cose da niente.

Alle 21.30 sul palco centrale concerto dei Pupi di Sulfaro, un trio infiammabile come fiammiferi rivoluzionari. Band rivelazione siciliana, vincitrice di diversi premi fra cui Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty 2018.

L’Arena delle balle di paglia di Cotignola è ideata e realizzata dai volontari dell’associazione culturale “Primola” di Cotignola, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cotignola, del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; hanno collaborato Selvatica, Amici del fiume Senio, Cinecircolo Fuoriquadro, Scovill, motoclub “I Leoni”, Sc “Cotignolese”, Pro Loco, Auser, Foto Anna Cotignola, Fototeca Manfrediana, Fondazione Cineteca di Bologna, La Sabbiona, Cna Ravenna, Romagna Sentieri.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.primolacotignola.it, telefono 333 4183149 (dalle 16 alle 20).