Dal 18 luglio a Massa Lombarda la rassegna cinematografica “Arena In Massa”

Un mese di film nazionali e internazionali nel giardino del Museo della frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda, in via Amendola 40. Torna infatti da giovedì 18 luglio la rassegna cinematografica “Arena In Massa”, annuale appuntamento estivo di proiezioni sotto le stelle. Anche questa estate i massesi avranno la possibilità di vedere alcune delle pellicole più significative della stagione appena conclusa, magari gustando un buon piatto presso i ristoranti della città. Dopo il successo degli anni scorsi, sarà riproposta infatti la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. In programma dieci film, per un totale di venti serate.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa venerdì 12 luglio nel centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda Elisa Fiori e di Alberto Beltrani di Cinemaincentro.

“Il programma dell’Arena in Massa è anche quest’anno ricchissimo di film di qualità, molti dei quali pluripremiati, che riassumono i più grandi successi internazionali e nazionali della stagione cinematografica appena conclusa – ha dichiarato Elisa Fiori -. Abbiamo infatti preparato per i cittadini una proposta eterogenea, che possa accontentare tutti i gusti e le età. In programma abbiamo inoltre inserito Toy Story4, da poco uscito nelle sale, una proposta fortemente voluta per venire incontro anche alle esigenze delle famiglie”.

L’inaugurazione dell’Arena è prevista per giovedì 18 luglio con Green Book di Peter Farrelly. La pellicola racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano che sta per partire per un tour in giro per l’America nel 1962. Il film ha vinto l’Oscar come miglior film e miglior attore non protagonista e sarà proiettato anche venerdì 19 luglio.

Per gli appuntamenti successivi non mancheranno le pellicole pluripremiate, come Il traditoredi Marco Bellocchio (20 e 21 luglio), Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (25 e 26 luglio), Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti (27 e 28 luglio), Book Clubdi Bill Holderman (1 e 2 agosto), Le invisibilidi Louis-Julien Petit (3 e 4 agosto), A star is borndi Bradley Cooper (8 e 9 agosto), Dolor y Gloriadi Pedro Almodóvar (10 e 11 agosto), Toy Story 4di John Lasseter e Josh Cooley (15 e 16 agosto), Il corriere – The Muledi Clint Eastwood (17 e 18 agosto).

Le proiezioni si terranno dal giovedì alla domenica alle 21.15, dal 18 luglio al 18 agosto. Il costo è di 5 euro(4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 12,50 euro l’abbinamento cena & cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Pizze & Delizie. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Massa Lombarda con la collaborazione della faentina Italsar, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.