La magia delle bolle di sapone in riva al mare al Finisterre Beach

Proseguono gli appuntamenti con Burattini alla Riscossa, che tornano a far tappa al Finisterre Beach di Marina di Ravenna con uno spettacolo di grande suggestione. Martedì 16 luglio dalle ore 21:15 sarà protagonista dell’evento la compagnia romagnola Gambeinspalla Teatro, che presenterà lo spettacolo Il Sogno.

Un lavoro unico nel suo genere, che da anni incanta il pubblico di tutta Italia ed Europa con poesia e comicità. Un carretto d’altri tempi, un attore bizzarro, mimo, clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore antico, sospeso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Il pubblico sarà cullato con il naso all’insù ad ammirare bolle di sapone quasi fossero anime volanti che si trasformano da piccole a grandi, poi giganti, con mille riflessi colorati e piene di fumo; fino al culmine dell’incanto, quando un tripudio di bolle avvolgerà palco e platea in un volo libero.

“Uno spettacolo per tutte le età – come lo ha definito l’autore ed interprete Eros Goni – e per tutti gli intenditori di sogni”.

Il Finisterre Beach è in viale delle Nazioni 242/C a Marina di Ravenna.

La rassegna proseguirà poi giovedì 18/7 alle ore 21:15 all’Arena Estiva di Valtorto a Fornace Zarattini, dove la compagnia veneta del burattinaio Paolo Papparotto presenterà Arlecchino e la Strega Rosegaramarri.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Info www.burattini.info , 349 0807587 e mail@burattini.info