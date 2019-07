Faenza, cerimonia di premiazione degli studenti promossi con il massimo dei voti

A pochi giorni dalla fine degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, dall’anno scolastico 2018-19 nella nuova formula voluta dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, l’IT Oriani traccia un bilancio di questa esperienza che ha visto protagonisti giovani studenti che hanno una marcia in più, decretata dai 100/centesimi del voto di diploma. Oggi, martedì 16 luglio, alle ore 10, è in programma una cerimonia di premiazione degli studenti, insieme alle famiglie alla Sala Conferenze BCC ‘Giovanni Dalle Fabbriche’ di Via Laghi 81.

Giulia

Impegnativo ma non impossibile, l’esame è stato affrontato dagli studenti dell’Oriani con generale serenità, impegno e per alcuni studenti anche con risultati davvero sorprendenti. Quest’anno arriva immancabile l’appuntamento estivo con i più bravi tra i neodiplomati e l’Istituto di via Manzoni 6 non poteva non arricchire la propria vetrina con i nomi di alcuni centisti.

In tempi di evidente fragilità sul piano etico, politico e amministrativo, oltre che su quello degli aspetti valoriali della società civile, il giusto riconoscimento dei talenti espressi dai giovani diplomati dell’Oriani giunge come una vitale boccata d’ossigeno per i giovanissimi alunni e come auspicio di progresso e rivalutazione della società nella dimensione del presente e del futuro insieme.

Grande entusiasmo per le famiglie degli studenti, ma anche per il personale tutto dell’istituto faentino, che ha registrato gli esiti assoluti dell’edizione 2019 degli esami di stato.

Alessandro

Ben 8 valenti studenti hanno riportato infatti la votazione di 100/100 (Samorì Marco 5A RIM, Dalmonte Tommaso 5A CAT, Naldoni Leonardo e Petaroscia Giovanni 5B SIA, Bagnari Sara e Neri Gaia 5B TUR, Toschi Giulia 5C RIM, Cavina Alberto 5AG corso serale) e uno studente di 5A CAT, Lotti Alessandro, che ha meritato oltre a 100/100 anche la menzione ‘magna cum laude’.

In un contesto nazionale in cui, secondo le statistiche, gli studenti italiani sono sempre più indecisi sulla strada da intraprendere dopo il diploma, questi giovanissimi potranno essere ambasciatori di una Faenza migliore, che si auspica lascino nel futuro impronte positive e moralmente integerrime. Il corpo docenti e il personale della scuola capitalizzano, infatti, grandi risorse umane e intellettuali, le migliori aspettative su questi giovani, che non mancheranno di farsi valere negli studi universitari e nel mondo del lavoro, accompagnandosi con ogni gratificazione e soddisfazione anche per quanti hanno investito sul loro futuro, credendo nella via dell’emancipazione culturale e valoriale che transita attraverso la scuola.

Tommaso

Per questi motivi anche l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, come ogni anno, intende sottolineare l’impegno ed il massimo risultato conseguito dagli studenti e vuole lasciare loro un segno di riconoscimento del merito scolastico con una cerimonia di premiazione per aver conseguito in sede di esame la valutazione di 100 e 100 con lode.