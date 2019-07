Antonello Venditti pronto ad infiammare Cervia col suo “concerto anniversario”

Cresce l’attesa per il concerto di Antonello Venditti in piazza Garibaldi a Cervia, in programma il prossimo sabato 20 luglio alle 21.30. Il concerto festeggia i 40 anni della pubblicazione dello storico album ‘Sotto il Segno dei pesci’, uno dei più significativi del cantautore italiano, con pezzi come ’Bomba non bomba’, ’Giulia’, ‘Sara’ e la stessa ’Sotto il segno dei pesci’.

I biglietti sono acquistabili nei punti vendita TicketOne, rintracciabili sul sito www.ticketone.it.

Per info e prevendite

Pulp concerti

Tel.: 392 0058054

ufficio@pulpconcerti.com