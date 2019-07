Porto Corsini. MercoleDìLuglio con spettacolo di bolle giganti, animazione e street food

Nuovo appuntamento con i MercoleDìLuglio a Porto Corsini. Questa sera, mercoledì 17 luglio in programma una nuova serata dedicata a tutti … bambini e adulti. A partire dalle ore 18 in Via Terzo Sirotti, animatrici truccabimbi trasformeranno i visi di tutti i bambini. In programma anche un laboratorio dove ogni bambino potrà creare oggetti di varie forme e colori.

A seguire lo spettacolo di Bolle Giganti: verranno create divertenti bolle di enormi dimensioni. Per concludere la serata, verranno regalati a tutti i bambini palloncini a scultura con forma di cagnolino, spada, fiore, cuore. Per gli adulti, al chiaro di luna piena, vini da degustare e birre di alta qualità, accompagnate dal buon cibo de La Barachina e Bufalo500Grill e L’Angolo del Gelato.

Il link all’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/2473763736021592/