Sabato 20 luglio in programma il 28° Palio della Cuccagna dell’Adriatico a Cesenatico. Con squadre di Ravenna

Anche quest’anno si disputa la spettacolare gara fra 7 località dell’Adriatico che si sfidano per raggiungere la cima del palo cosparso di grasso e conquistare la Cuccagna. Desta l’ilarità dei più famosi giochi senza frontiere: è la “Cuccagna dell’Adriatico”, divenuto ormai tradizionale appuntamento di intrattenimento estivo a Cesenatico, e che anno dopo anno raccoglie ai piedi del palo sospeso sull’acqua, numerosissimi turisti e locali. L’evento si svolgerà sabato 20 luglio 2019 sul porto canale Leonardesco e vedrà protagonisti scivoloni, capitomboli, spruzzi d’acqua e tifo da stadio. Per i “cuccagnotti” un solo, importante obiettivo: portare a casa gloria e “bottino” assicurandosi la vincita del Palio.

Sette squadre, di altrettante località della costa adriatica, prenderanno parte alla ventisettesima edizione del Palio della Cuccagna: Casalborsetti, Marina di Ravenna, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Gli spericolati “cuccagnotti”, 6 per squadra per un totale di 42 concorrenti, tenteranno di arrampicarsi su un palo cosparso di grasso lungo quasi 14 metri, sistemato obliquamente sull’acqua del porto canale. Prima di cadere in acqua, ogni partecipante dovrebbe riuscire a portare con sè un po’ di grasso per permettere agli altri di raggiungere più facilmente la cima dell’albero. Però, non tutti lo fanno perché non vogliono agevolare il compito agli avversari.

La “scalata” è una vera e propria sfida che non vede in gioco solo equilibrismo, ma anche un pizzico di furbizia. In cima al palo ad aspettarli ci sarà la Cuccagna, una corona d’alloro con formaggi, salumi e altre prelibatezze che il più bravo riuscirà a conquistare, aggiudicandosi anche un premio in denaro. Il Palio sarà preceduto alle ore 21.00 dalla sfilata lungo il Porto canale dei cuccagnotti accompagnati dalla Banda Città di Gambettola. La scalata al palo invece avrà inizio alle ore 21.30, quando le dolci luci della sera renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera.