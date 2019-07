A Lido di Classe. “Piadina, piadina mia”, laboratorio pratico per tutti

A Lido di Classe, il venerdì mattina è tradizionalmente dedicato ai laboratori pratici, per il ciclo “Praticamente al mare”.

E quello in programma domani, venerdì 19 luglio alle 10, è sicuramente uno dei più ghiotti e più attesi: si chiama “Piadina, piadina mia”, ed è un laboratorio pratico per impastare la piadina romagnola, cuocerla e… mangiarla. A cura di Piadina Anna, in viale dei Lombardi 64.

Informazioni al 340 3553816

L’iniziativa è gratuita.