Ravenna. In Piazza Unità d’Italia il concerto degli Alte Feuilp

Giovedì 18 luglio dalle 21.15 gli Alte Feuilp si esibiscono in Piazza Unità d’Italia a Ravenna per la rassegna Che Spettacolo la Piazza. Alte Feuilp è un progetto che prende vita dalla collaborazione decennale tra due musicisti nati sulle rive del fiume Foglia, tra le colline del Montefeltro, Marco Chiarabini e Alex Gorbi. Dieci corde, due voci e una stomp-box; con questi semplici ingredienti gli Alte Feuilp costruiscono un repertorio eclettico, in cui i classici del folk-blues americano si affiancano a brani soul, rhythm and blues, rock ‘n’ roll, funk e swing, il tutto servito con un sound autentico e unico.

La rassegna è a cura dell’associazione Blues Eye, realizzata con contributo dei locali Osteria dei Battibecchi, Caffetteria-Pasticceria Il Nazionale e Miccoli Enogastronomia, il coordinamento di Confesercenti Ravenna ed Assoartisti, la compartecipazione del Comune di Ravenna e la sponsorizzazione de La Cassa di Ravenna, Podere La Berta, Re.Tra. Antincendio e “Cacoevents.com”.