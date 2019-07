A Fusignano torna la Festa dell’Unità con serate danzanti, concerti e stand gastronomici

Prende il via domani sera, sabato 20 luglio, l’edizione 2019 della Festa dell’Unità di Fusignano. Il Partito Democratico locale, dopo gli ottimi risultati delle ultime elezioni amministrative e la riconferma del sindaco Nicola Pasi, ha organizzato una Festa che vuol essere un’occasione di divertimento per i fusignanesi, e anche di richiamo per chi viene da fuori. “La Festa intende essere anche un momento politico, di incontro con la nostra comunità, di prossimità alle persone e anche ai valori di un centro-sinistra visto nella sua accezione più larga e più aperta”, dichiara il segretario del PD di Fusignano, Mirta Battaglia.

E anche il ricco programma di spettacoli e concerti – a cui si unisce ovviamente l’offerta enogastronomica di primo piano – è proprio mirato a soddisfare i desideri di varie fasce di pubblico: il calendario non comprende solo i tradizionali spettacoli di liscio, ma anche alcuni appuntamenti di grande richiamo per chi ama la canzone d’autore, i balli sudamericani, il boogie.

Naturalmente, il liscio è di casa in diverse delle serate della Festa, e con gruppi di grande esperienza e richiamo: a partire alla eerata inaugurale, domani, con l’Orchestra Silvagni; per proseguire con l’Orchestra Ceccarelli, giovedì 25, e con l’Orchestra Azzalli, sabato 27. E si rifanno alla tradizione popolare anche lo spettacolo dei ballerini Comete di Romagna, in programma martedì 24, e l’esibizione, decisamente originale, dei Diavoli della Frusta, un gruppo dall’esperienza ormai ventennale che porta avanti la tradizione degli s’ciucaren, che chiuderà il cartellone lunedì 29.

Ma le serate di ballo riguardano anche altri generi musicali: domenica 21 si balla il boogie-woogie con I Cadillac; mentre venerdì 26 saranno I Caiman a far scatenare con salsa e ritmi latinamericani.

Infine, le serate d’autore, vere “chicche” del programma di Fusignano. Lunedì 22, il gruppo Paco Magià, con atmosfere delicate, brani originali e rivisitazioni di celebri classici; domenica 28, il cantautore e cabarettista riminese Sergio Casablanca, che da ormai vent’anni calca i palcoscenici italiani e ha all’attivo una mezza dozzina di album di brani propri.

E soprattutto, vero clou dell’intero programma, il concerto di mercoledì 24 luglio. Che vedrà sul palco di Fusignano i Bandeandrè, il gruppo ravennate che ormai da molti anni omaggia il repertorio del grande Fabrizio De André con uno show musicalmente impeccabile e coinvolgente, e una scaletta capace di scegliere le perle migliori in ognuna delle fasi della lunghissima carriera del cantautore genovese.