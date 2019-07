Appuntamento a tutto cabaret a Pisignano con Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi

Continua come da programma venerdì 19 luglio dalle 21 nella piazzetta di Pisignano del parcheggio “Fusignani” di fronte alla Scuola Primaria Enrico Fermi una serata di spettacolo, musica e cabaret. In scena Duilio Pizzocchi & Friends, con la partecipazione di Andrea Vasumi, Davide Dal Fiume e Marco Dondarini.

La serata si inserisce nella 7^ edizione di “E…STATE IN MUSICA” organizzata dall’associazione culturale Francesca Fontana con la collaborazione di tanti sostenitori, per dare delle opportunità d’incontro e dare un senso di comunità forte al quartiere. Sguardo come sempre rivolto alla solidarietà: saranno infatti presenti i volontari dell’associazione dell’Ail di Ravenna, alla quale sarà devoluta una parte dell’offerta libera.

Un invito quindi a partecipare e sostenere anche questa iniziativa, che è anche dedicata al ricordo e per non dimenticare due giovanissime ragazze di Pisignano: Francesca Pepoli e Francesca Fontana.