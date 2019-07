La musica diventa visibile: a Castiglione arriva il concerto “Il Canto dei Segni”

Oggi, venerdì 19 luglio, alle 21, nell’area verde di Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, è in programma il concerto “Il Canto dei Segni” con l’esibizione del Coro Musica diSegni. Il concerto prevede la partecipazione, fra gli altri, di Matilde e Celeste Pirazzini, cantanti e pianiste, Lydia Josephine Noce, direttrice del coro e interprete LIS (lingua dei segni), Lorenzo Mercuriali, percussionista e di Marian Manea, docente LIS e presidente della Cooperativa Sociale Service & Work.

In questa occasione sarà utilizzata la LIS per rendere la musica visibile e consentire così anche a chi non ha la possibilità di udire di seguire le melodie musicali. Tutto il pubblico sarà invitato ad ascoltare non solo con le orecchie ma anche con gli occhi, fino a sentire con il cuore.

Un incontro impossibile che diventa possibile e svela il volto inaspettato, e bellissimo, della musica. Il Canto dei Segni è un progetto umano, artistico e culturale fondato sul dialogo tra persone sorde e persone udenti mediante la musica, un approccio innovativo che valorizza e promuove le capacità di ognuno superando le barriere comunicative e i pregiudizi.

Il canto delle musiciste udenti, le sorelle Pirazzini, si intreccia con la lingua del coro Musica diSegni, composto da sordi e studenti ed ex-studenti udenti dei corsi tenuti dal docente LIS Marian Manea, che disegneranno la musica nell’aria. Il concerto sarà preceduto, alle 20, da una visita guidata al maestoso Palazzo Grossi a cura di Vanda Budini, esperta di storia locale.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale castiglionese Foschi, in collaborazione con l’assessorato al decentramento del Comune e il Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna.

L’ingresso è ad offerta libera.

In caso di pioggia il concerto si terrà nella sala Tamerice in via Vittorio Veneto 21.

Per informazioni: cell. 334/2325095 email: assculturaleumbertofoschi@gmail.com