Aftersunset, gli aperitivi dell’estate il 22 luglio e il 12 agosto alla piscina comunale di Russi

Lunedì 22 luglio e lunedì 12 agosto a partire dalle 19 presso la piscina comunale di Russi (ingresso in piscina gratuito e aperitivo a pagamento) #Aftersunset, gli aperitivi dell’estate organizzato da Delithia, Tenuta Uccellina e Nuova CO.G.I. Sport, con il patrocinio del Comune di Russi. L’appuntamento raddoppia: come si diceva due le date, lunedì 22 luglio e lunedì 12 agosto.

Per l’occasione con l’ingresso gratuito, concesso dalla società Nuova CO.G.I. Sport che gestisce l’impianto natatorio, si offre la possibilità di degustare a pagamento le stuzzicherie (cous cous con verdure e erbe profumate, tramezzini farciti, orecchiette fredde, piadel con melanzane al forno e provola affumicata, focaccia farcita e bicchierini di frutta) della Delithia, accompagnate dai calici di vino (Rambëla, sia fermo che spumante, Bursôn Rosè spumante e altri articoli dell’azienda a completamento della gamma dei prodotti) della Tenuta Uccellina.

Due opportunità per stare insieme organizzate da due realtà commerciali del territorio che per l’occasione uniscono le forze per “l’aperitivo dell’estate” a bordo piscina, per rinfrescare, almeno in parte, questo caldissimo periodo dell’anno. Per informazioni è possibile telefonare al 347 1425044.