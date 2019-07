Magia, illusionismo e arte di strada nello spettacolo del Teatro Lunatico al Tre Pini di Punta Marina

Burattini alla Riscossa ritorna a Punta Marina per una nuova tappa domenicale al Bagno Tre Pini: dopo il successo registrato dai burattini di Mattia Zecchi, la rassegna prosegue infatti con un nuovo appuntamento pomeridiano, all’insegna questa volta di magia, comicità ed arti di strada.

Protagonista sarà infatti Luca Rosetti del Teatro Lunatico, che domenica 21 luglio a partire dalle 17.30 presenterà il suo cavallo di battaglia: Leo Magic Show. Uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto.

Con questo lavoro Rosetti da prova in scena di tutte le sue doti di poliedrico fantasista, stupendo ad ogni replica il pubblico con il suo talento ed il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo ed arte di strada, il tutto in un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Il suo spettacolo, così come tutti gli eventi della rassegna estiva, diretta da Massimiliano Venturi, è caratterizzato da una comicità e da un linguaggio teatrale che lo rende particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà poi martedì 23 luglio con un’altra tappa in riviera: dalle 21.15 al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, a grande richiesta tornerà il Transylvania Circus del burattinaio toscano Italo Pecoretti e del suo Teatro delle Dodici Lune.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.