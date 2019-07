Un mare di solidarietà. La rassegna parte con il concerto all’alba a Marina Romea

Un mare di solidarietà inizia domenica 21 luglio dalle 5 del mattino presso il Bagno Corallo Beach di Marina Romea. Da sempre sensibile alle tematiche della solidarietà, la direzione del bagno offrirà il concerto del Trio Mariquita. Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria del coro To be Choir.

Le musiciste delizieranno i presenti con arrangiamenti sempre nuovi nell’attesa che il sole appaia. In questa occasione, il coro composto da 22 persone e diretto da Valentina Cortesi proporrà un repertorio pop,soul e gospel pensato per l’occasione. Sempre al Corallo Beach ci sarà l’alba dell’11 agosto alle 5 con le Femme Folk e i loro ritmi coinvolgenti.

Poi domenica 28 luglio l’alba musicale con le Femme Folk si sposterà per la prima volta al Coya Beach di Casalborsetti, che offre il concerto e dove si svolgerà anche l’ultima delle cinque albe, il 18 di agosto con il Trio Mariquita.

Nel frattempo il 4 agosto alle 5.30,al bagno Que Vida di Porto Corsini si svolgerà Il canto del mare, concerto quartetto d’archi offerto dalla Pro Loco Porto Corsini.

La suggestione del sorgere del sole guardando il mare, da sei anni, accompagna la rassegna dedicata a Piccoli Grandi Cuori Onlus rappresentando un momento di grande bellezza e suggestione. Le albe offerte dagli esercenti e dalla Pro Loco di Porto Corsini sono gratuite e aperte a tutti coloro che, sensibili al fascino della natura, non disdegnano di offrire il proprio contributo alla Onlus il cui obiettivo questa estate si focalizza sul Progetto Pareti attraverso il quale si intendono abbellire 300 metri quadrati del Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del S.Orsola. Lo scorso anno, le offerte raccolte durante la rassegna contribuirono all’acquisto di uno strumento di alta precisione e non invasivo attualmente in uso nel reparto.

I GRUPPI PROTAGONISTI

TRIO MARIQUITA

Un trio d’archi (violini e violoncello) con un repertorio che va dalla musica classica a brani pop e rock: Nicoletta Bassetti – Primo violino e viola; Consuelo Castellari – Secondo violino e Giulia Costa – Violoncello. Il Trio Mariquita abbraccia indistintamente musica classica, leggera, colonne sonore e tango, fino alla rilettura di brani pop e rock. Mondi musicali disparati, e grandissima tecnica, un concerto da non perdere in una cornice spettacolare, l’alba sul mare.

FEMME FOLK

FemmeFolk è un gruppo in cui la creatività femminile si esprime attraverso la libertà del folk. Nasce dall’incontro di quattro donne con storie, gusti e formazioni diverse che hanno in comune il desiderio di divertirsi e reinventarsi attraverso la musica. Il progetto ha dato vita ad un repertorio con un cuore che batte impari ispirato prevalentemente alla musica popolare francese, ma in cui la musica classica da camera, il jazz o il rock entrano con incursioni divertenti e inaspettate scoprendo come la musica in realtà possa essere un tappeto magico.