Le note dei Musicanti di San Crispino per i Martedì d’Estate di Faenza

Penultimo appuntamento con i “Martedì d’estate”, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro che porta nel centro storico faentino tanti appuntamenti tra conferme e novità, a partire dalle 19.30.

Coinvolti nell’iniziativa saranno contemporaneamente i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti e Garibaldi, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza Martiri della Libertà e piazza della Legna. Non mancheranno, inoltre, i negozi del centro storico aperti, per abbinare al divertimento la possibilità di fare shopping senza frenesia.

In piazza del Popolo risuonano le note dei musicanti di San Crispino, che si esibiscono nel “Concerto Stradale”. Il gruppo, in vita da fine anni ’90, prende il nome dal santo protettore dei calzolai, un omaggio a coloro che costruiscono le scarpe indispensabili al musico errante. I musicanti di San Crispino vantano una dozzina di componenti tra ottoni, tamburi, percussioni e liuti.

In corso Saffi tornano il mercatino dei creativi e “Pittura a cielo aperto”. Art&Ceramica ospita il Duo Chiari, che con voce, chitarra e percussioni reinterpretano cantautori italiani di oggi e di ieri, per la missione in Tanzania. Musica anche presso la gelateria Linus Jazz con i Bee Tales e il tributo a John Lennon e Paul McCartney, mentre Ottica Scipi ospita la mostra fotografica “I dintorni di Faenza”, a cura di Photo Live.

Lungo corso Mazzini sarà presente il Mercatino di artigianato artistico. La Casa del disco propone dalle 21.30 alle 22.30 la musica di Bob Corn alla chitarra con “Songs on the Line” e, in collaborazione con Eurekakids, il laboratorio “Dipingiamo statuine”. Completano il calendario degli appuntamenti gli incontri nell’Erboristeria Fiore della vita con consulti di numerologia e Fiori di Bach e prova trucco, mentre nel cortile interno dello Studio Calycanthus (corso Mazzini 71) dalle 21 si potranno ascoltare canto e musica offerti dagli allievi dello Studio. Infine, nel cortile Zanelli La Coccolateria propone foto in cortile con Momò.

In via Pistocchi Maison M4 propone moda, stuzzichini e bollicine, mentre in via Severoli QCorner propone tavoli all’aperto con musica club e balearica con Dj’s. In piazza della Legna sarà disponibile un’area bimbi con gonfiabili. In via Torricelli spazio ad animazione per bambini con laboratori e giochi antichi a cura di Happy Family ed esibizioni di artisti di strada. Gli appuntamenti continuano al bar “Chicco d’oro” con il piano bar di Andrea Tomba, mentre presso “Il gomitolo dietro l’angolo” musica con il concerto degli allievi di Artistation – Scuola di musica e canto e il laboratorio dedicato ai piccoli prematuri delle terapie intensive neonatali in compagnia dell’associazione “Cuore di maglia”.

Lungo corso Matteotti sarà allestito il mercatino dei creativi. Inoltre, la sezione di Faenza del Club alpino italiano propone, presso la propria sede dalle 20 alle 23, la mostra fotografica “Montagne in bianco e nero”. Presenti anche diverse proposte di gastronomia: tavoli all’aperto alla Pizzeria Italia, mentre alla birreria “In fermento”, nella nuova sede di piazza Sant’Agostino, tavoli e dj set. Dalle 21 si potrà anche partecipare alle visite guidate nella chiesa di Sant’Agostino che conserva le tracce dell’antico edificio risalente al 1200. Inoltre, il Corpo di soccorso italiano dell’Ordine di Malta (gruppo di Faenza) illustra piani di sicurezza in caso di pericolo ed esempi di primo soccorso.

Piazza della Libertà ospita il punto espositivo con i soci del Consorzio Faenza C’entro, mentre l’enoteca Astorre allestirà tavoli all’aperto. Inoltre si esibiranno i giovani allievi del laboratorio “Teatro d’Estate” curata e diretta da Leonardo Collina. In piazza Martiri della Libertà spazio ancora alle proposte gastronomiche con i tavoli all’aperto della pizzeria “Il Girasole” e del bar caffè “Al moro”. Il “Bar della città” ospita la serata danzante a cura di Seminterrati, mentre alla Taberna del Paggio ci saranno tavoli all’aperto e la “The Paggio Band”, capitanata da Antonio Cirincione.

Corso Garibaldi propone il mercatino dei creativi e il mercato di Campagna Amica. Nella zona dell’Hotel Vittoria spazio all’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Hermitage Veteran Engine di Forlì. La serata sarà dedicata a “Il ruolo della Spider e della Coupé nella storia dell’automobile”, con una selezione di importanti marchi italiani ed europei. Inoltre Bernabè organizza il concerto di Ed Songwriter, accompagnato dalle proposte del Birrificio non Retorico alla spina.

Per quanto riguarda le visite guidate, la Pro Loco di Faenza organizza alle 21 la visita guidata “A spasso per Corso Mazzini: sulle orme di Giuseppe Pistocchi”. Il ritrovo è davanti alla sua sede, in Voltone della Molinella 2. Per informazioni: 0546 25231. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sono in programma dalle 18 le visite alla mostra personale di Miquel Barcelò. Il costo dell’ingresso è di 14 euro intero, 10 euro ridotto e 7 euro per i faentini.

Inoltre, alle 18 Paolo Cortesi presenta Il Genio e il Dragone. Leonardo in Romagna (Ed. Casalini) con degustazione dei vini di Caviro dedicati a Leonardo da Vinci. Per prenotazioni e informazioni: 0546 697311. Al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Palazzo Laderchi ci saranno le aperture straordinarie dalle 18 alle 24. A Palazzo Milzetti aperture straordinarie serali dalle 18.30 alle 22.30 e visita guidata alle 20.45 dal titolo “L’appartamento del fattore”, a cura dei Servizi Educativi del Museo.

Alla biblioteca Manfrediana letture nel chiostro dalle 20.30 alle 21.30, a cura dei lettori volontari Nati per leggere. Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. In programma, alle 21.30, anche il Bibliotour, passeggiata serale tra le meraviglie e i luoghi della biblioteca comunale Manfrediana, a cura del personale della biblioteca. Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione al numero 0546 691700 fino a raggiungimento numero massimo dei posti disponibili.

“I martedì d’estate” continuano anche il 30 luglio, per recuperare la data del 9 luglio, annullata causa maltempo. Gli appuntamenti sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.