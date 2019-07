Spiagge Soul 2019. New Orleans Jazz Lunch e Remembering Dr. John con Soul Brass Band

Continua fino al 4 agosto il festival SPIAGGE SOUL 2019 – XI edizione – a Marina di Ravenna, nei lidi ravennati e nei lidi estensi. Oggi lunedì 22 luglio il programma prevede due eventi New Orleans Jazz Lunch (USA) a Marlin Beach & Restaurant di Punta Marina alle ore 13 e Remembering Dr. John a Finisterre Beach di Marina di Ravenna alle ore 22. Ingresso gratuito.

Spiagge Soul ricorda un compositore e musicista leggendario, una figura chiave della scena artistica di New Orleans scomparso poco più di un mese fa: Dr. John. Lo faranno, con l’evento “Remembering Dr. John” al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (dalle 22), musicisti italiani e componenti della Soul Brass Band, una delle formazioni più carismatiche della città della Louisiana. La serata avrà un avvio speciale con i ragazzi dell’Orchestra dei giovani di Ravenna, che apriranno il concerto dopo aver partecipato al pomeriggio a un seminario musicale proprio con gli artisti della band statunitense, e si chiuderà con un Dj set a tema. La giornata si completa poi col New Orleans Jazz Lunch al Marlin Beach di Punta Marina, con la Soul Brass Band in formazione ridotta.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival