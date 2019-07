“Concerti di quartiere”. Nel sagrato di San Rocco al via “I Concerti del Borgo”

Mosaici di Note, con il patrocinio del Comune di Ravenna e in collaborazione con la parrocchia di San Rocco di Ravenna presenta la prima edizione dei Concerti del Borgo. Sei appuntamenti che saranno ospitati nell’agorà antistante la chiesa di San Rocco. Grazie alla collaborazione tra Don Ugo Salvatori, parroco di San Rocco, e Mosaici di Note, la musica classica diventa protagonista dell’estate in San Rocco.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, ad eccezione di venerdì 16 agosto, festa di San Rocco, con la consueta formula a ingresso libero, il pubblico potrà assistere a esecuzioni di qualità con un repertorio che spazia dalla lirica, alla musica da camera, fino al gran finale con la musica sacra.

«Con la parrocchia di San Rocco abbiamo trovato un’intesa immediata.» ­dichiara Piergiorgio Anzelmo di Mosaici Sonori ­ . «Entrambi crediamo nella necessità di allargare a un vasto pubblico l’offerta musicale di qualità. Questo esperimento di “concerti di quartiere”, avvicina Ravenna alla tradizione culturale mitteleuropea. Il sagrato antistante la parrocchia rappresenta un anfiteatro naturale adatto a concerti aperti a tutti”.

“La scelta dei concerti privilegia un ascolto piacevole, affatto complesso, per un’ora di musica davvero godibile – prosegue Anzelmo -. Un percorso che abbraccia gli strumenti a fiato, gli ottoni, gli archi, il coro lirico e l’orchestra di musica sacra. Desideriamo, come per altre rassegne che organizziamo, che questa prima edizione dei Concerti del Borgo diventi un appuntamento fisso con la musica classica. ».

Ingresso Libero. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.15 sul Sagrato della Chiesa di San Rocco a Ravenna.

A cura di Mosaici di Note, Direzione artistica Cooperativa Mosaici Sonori.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 luglio “I fiati all’opera” – Blaserquintett

Mercoledì 31 luglio “In viaggio con gli ottoni” – Romagna Brass

Mercoledì 7 agosto “Omaggio a Rossini” – Ensemble Mosaici Sonori

Venerdì 16 agosto “Concerto per San Rocco” – Coro lirico Calamosca-Mariani

Mercoledì 21 agosto “Il quartetto d’archi” – Harmonia Ludens

Mercoledì 28 agosto “Haendel e Bach” – Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco

Informazioni: mosaicisonori@virgilio.it