Continua la rassegna Classe al Chiaro di Luna: visite guidate e laboratori per bambini al Museo Classis

Il Museo Classis Ravenna , mercoledì 24 luglio, ospita un’altra serata ricca di appuntamenti della rassegna Classe al Chiaro di Luna per unire cultura e divertimento rivolti a grandi e piccini.

Si comincia alle ore 18 con il laboratorio per bambini I simboli dei mosaici ravennati: la conchiglia durante il quale i ragazzi (dai 6 ai 12 anni) saranno guidati nella creazione di un mosaico con tessere di smalto e marmo, per rappresentare uno dei simboli presenti nei mosaici della nostra città. L’attività è gratuita, inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria tel. 0544 473717.

Alle ore 20.15 una guida esperta del territorio accompagnerà i visitatori in una visita guidata serale del Museo. Tariffa: €5 (comprensiva di ingresso al Museo). Alle ore 21.00, infine, si terrà la conferenza Ittiti e Assiri a Karkemish sull’Eufrate: nuove scoperte della Missione Archeologica Turco-Italiana a cura del Professore Nicolò Marchetti dell’Università degli Studi di Bologna.

Si parlerà delle recenti scoperte nel campo dell’archeologia del Vicino Oriente, in particolare del sito dell’antica Karkemish, lungo l’Eufrate, nella Turchia sud-orientale, a confine con la Siria. L’area è ora in fase di scavo e studio grazie alla missione turco-italiana, che vede tra i protagonisti, oltre all’Università degli Studi di Bologna, altre importanti istituzioni locali.

Nel 2014 è stato portato alla luce un tesoro inestimabile con muri scolpiti, bassorilievi, sculture e fregi risalenti al 900 a. C. Ora i progetti sono rivolti alla ricerca, alla conservazione e alla presentazione pubblica: indagini sulla struttura urbana della città e allo stesso tempo sulla conservazione dei resti monumentali, anche in vista della valorizzazione turistica di questo sito leggendario, posto a cavallo di due paesi (55 ettari in Turchia e 35 in Siria), dove ha lavorato anche Lawrence d’Arabia.

La conferenza, realizzata in collaborazione con L’Ordine della Casa Matha, è gratuita.