Frankie Hi-Nrg al Bagno Peter Pan, per raccontare il suo libro Faccio la mia cosa

Tra le date più attese sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni, 36, per la rassegna “Peter Pan 3d” sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini, domani mercoledì 24 luglio arriva Frankie Hi-Nrg per raccontare, alle 22 intervistato proprio da Bertaccini, il suo libro Faccio la mia cosa, un’autobiografia divisa tra la sua vita fino alla stampa del suo primo singolo e la storia dell’ hip hop raccontata con competenza, ironia e passione.

Frankie Hi-Nrg (Francesco Di Gesù) è nato a Torino nel 1969.

Rapper, autore e compositore, ha anche maturato ottime esperienze come fotografo e videomaker e ha all’attivo 6 album. Autore di alcuni dei rap più importanti della storia musicale italiana, tra cui ricordiamo “Fight da faida”, “Potere alla parola”, “Libri di sangue” (1993), “Autodafè” (1997), Raplamento” (2003); nel 2008 ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con “Rivoluzione” e nel 2014 con “Un uomo è vivo” e “Pedala”.

La sua canzone “Quelli che benpensano” (1997) ha vinto il premio “Canzone dell’Anno” di Musica! di Repubblica. La canzone “Fight da faida” (IRMA record, 1992) è stata votata come “Migliore Canzone Rap della Storia della Musica Italiana” dal mensile Rolling Stone.

Ha scritto ed eseguito brani per artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Raf, Mimmo Locasciulli ed in ambito internazionale con RZA (Wu-Tang Clan) e Nas. Tutti i suoi album sono stati seguiti da tour nazionali ed internazionali nei teatri, arene e club più prestigiosi; ha inoltre supportato dal vivo artisti del calibro di David Bowie, Beastie Boys, Run DMC.

Ha collaborato con artisti teatrali tra cui Vittorio Gassman, Franca Valeri, Arnoldo Foà, Paola Cortellesi e nell’ambito della musica contemporanea si è esibito con il M°Alvin Curran ed il M° Fredric Rzewski. Ha scritto e diretto – tra gli altri – i videoclip di “Quelli che benpensano”, “La descrizione di un attimo” e “Due destini” (Tiromancino – Virgin 2001), insieme a Riccardo Sinigallia. Ha condotto parte della stagione 2004 di Brand:new per il canale MTV e presenta il programma “Street art” sul canale SkyArte HD (2013). Come attore ha recitato in “Paz!” (Renato De Maria, 2001) ed “I più grandi di tutti” (Carlo Virzì, 2012). Si è inoltre affermato come popolare iphoneographer (fotografo a mezzo iPhone).

Per chi lo desidera – spiegano dal Peter Pan – è possibile cenare sulla spiaggia. Tutte le serate della rassegna sono trasmesse in diretta radiofonica con Radio Icaro Rubicone fm 90.0 e in streaming su http://www.radioicarorubicone.it, poi il podcast su Mixcloud nella sezione di Melody Box. Dalle 20 la radio in spiaggia con Filippo Aletti.

L’iniziativa è svolta con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio dell’associazione Blues Eye.