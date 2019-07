Il Duo Ebano con le musiche di Copland, Gershwin e Zappa nella Rocca di Castel Bolognese

Prosegue la rassegna Sere d’estate, semplicemente che non manca il tradizionale appuntamento con Emilia Romagna Festival, collocato anche quest’anno nell’ampia e suggestiva area cortilizia della Rocca. ERF propone martedì 23 luglio, alle 21, nel cortile della Rocca, il Duo Ebano formato dai musicisti pluripremiati Marco Danesi al clarinetto e Paolo Gorini al pianoforte; eseguirà musiche di Copland, Gershwin, Bernstein, Zappa; il concerto è in collaborazione col Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri – Zinetti” di Verona – Mantova.

Mercoledì 24 luglio, dalle 20.30 in piazza Bernardi, ultima serata per i bambini con attività dedicate al genio Leonardo: Famosi da morire: intervista alla Gioconda, seconda animazione interattiva di e con il bibliotecario e Martina a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane; la proposta a sorpresa Viaggio nella fantasia con Leonardo da Vinci a cura dell’Associazione Genitori; come sempre gli spazi Mercatino dei ragazzi e L’angolo della Biblioteca con libri a tema.

Il Duo Ebano

Il clarinettista Marco Danesi ed il pianista Paolo Gorini si sono conosciuti a Milano durante i loro studi al Conservatorio G. Verdi. Nel 2015 si sono ritrovati ad Amsterdam dove la loro amicizia, stima reciproca, comuni interessi musicali, hanno portato alla nascita del Duo Ebano. Grazie alla vincita del Storioni Toonza al Prize hanno potuto suonare in diretta radio dalla Spiegelzaal del Concertgebouw. Successivamente hanno ottenuto il primo premio ex-aequo al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri-Zinetti”, con conseguente debutto a New York per il New York Chamber Music Festival. Sono stati inoltre selezionati per il Dutch Classical Talent Tour, una serie di dodici concerti nelle più prestigiose sale olandesi.

Entrambi sono coinvolti nella produzione musicale contemporanea; il compositore Luca Petracca ha scritto per loro il brano Perché siamo come tronchi nella neve, eseguito in prima assoluta ad Amsterdam a marzo 2018. Hanno suonato con il violinista Daniele Richiedei durante il festival Milano Musica 2016 e hanno collaborato con il compositore Gerardo Gozzi eseguendo e registrando À traverse le verre du temps alla Royal Academy of Music di Londra. www.emiliaromagnafestival.it

Gli organizzatori della rassegna ringraziano per il sostegno economico gli sponsor: Banca di Credito Cooperativo dellaRomagna Occidentale, Curti Costruzioni meccaniche spa, Eurocolor spa, Gemos soc. coop., Prink spa, ProLoco Castel Bolognese, Bottega del pianoforte.