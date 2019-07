Ieri sera, lunedì 22 luglio, a partire dalle 23.30, la costa ravennate è stata illuminata dai tradizionali spettacoli pirotecnici dedicati al patrono della città, Sant’Apollinare. L’evento è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con la Cooperativa Spiagge.

Sette i punti di sparo coordinati lungo i trentacinque chilometri di costa: Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Classe. Per l’occasione sono stati utilizzati alcuni effetti esclusivi come la pioggia salice-diamante e i colori tremolanti, effetti unici a coda di pavone e le scie lampeggianti del gran finale. I fuochi d’artificio sono avvenuti in modo sincronizzato grazie alle centraline madri in regia e ad altre venticinque centraline, disposte nelle sette località. Un team di 18 pirotecnici professionisti ha realizzato lo spettacolo sui vari punti sparo collegandoli via wireless in un’unica postazione di regia.

Nei diversi VIDEO che vi proponiamo, le immagini più belle dei fuochi d’artificio prese dal molo di Marina di Ravenna.