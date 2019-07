Ravenna: escursioni in canoa, baby horseman e birdwatching nelle acque del Bevano

Giornata ricca di appuntamenti , mercoledì 24 luglio, all’interno della dodicesima edizione del Festival Naturae. Si parte alle 9 con un’escursione in canoa e birdwatching nelle acque del Bevano, con Angelo Modanesi del Canoa Club Milano Marittima. Imbarco al CUbo Magico Bevanella.

Alle 10, all’area verde accanto all’Arena del Sole, “Baby Horseman” il laboratorio sul cavallo a cura dell’International Horseman Academy. Nel pomeriggio, alle 17, tre iniziative in contemporanea: “Running in the pinewood”: la natura in corsa nella pineta di Lido di Classe, con Paolo Benini; “A cavallo nella campagna”, all’agriturismo Cà Marina; e un pomeriggio in poesia a casa di Rina Fiumana Godoli, con aperitivo.