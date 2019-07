Riolo Terme. Con “Menecmi” proseguono gli appuntamenti di Muse alla Rocca Sforzesca

Proseguono gli appuntamenti di Muse, la rassegna che unisce teatro e musica all’interno della suggestiva corte della Rocca sforzesca. Martedì 23 luglio, in programma Menecmi, di T. M. Plauto, con Massimo Venturiello. Regia di C. Roccamo. Produzione TEP, Teatro Europeo Plautino.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

Ogni sera di spettacolo, davanti alla Rocca, dalle 19.30 in programma gli “Aperi-Muse”, speciali aperitivi in compagnia degli attori, organizzati dallo staff di Degusto con Gusto. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nell’auditorium parrocchiale di piazza Francucci.