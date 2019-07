A Marina di Ravenna Eraldo Baldini presenta il suo libro “Romagna misteriosa”

Mercoledì 24 luglio, alle ore 21, presso la sala auditorium G. Di Stefano di Marina di Ravenna Capit incontra Eraldo Baldini che presenta il suo libro Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa (Il Ponte Vecchio). Conduce la giornalista Vania Rivalta. La manifestazione è promossa dalla Capit di Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, i patrocini di Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Non si conoscono molti elementi relativi alla cultura marinara e portolotta della Romagna, perché essa è sempre stata considerata minoritaria e marginale, all’interno di un contesto regionale caratterizzato da prevalenti attività e culture contadine. Il mare rappresentava, per la mentalità, l’immaginario e la cultura del passato, un “altrove” non solo materiale e naturale, ma anche mitico, sacro, enigmatico.

Tra realtà e narrazione, l’autore racconta storie di terribili burrasche, pirati e corsari, fenomeni inspiegabili, pericoli veri e terrori fantastici, senza trascurare tradizioni e ritualità che hanno il mare come scenario o come principale protagonista.

Eraldo Baldini, ha iniziato a dedicarsi alla narrativa dalla fine degli anni ottanta, dopo essersi specializzato in antropologia culturale ed etnografia ed avere scritto diversi saggi in quei campi. La sua prima produzione a carattere mystery è la raccolta di racconti Nella nebbiapubblicata dallo stesso editore degli studi sul folklore romagnolo; la rinomanza di Baldini cresce poi gradualmente da quando, nel 1991, vince il Mystfest di Cattolica con il racconto Re di Carnevale. Per la sua narrativa viene coniato il termine di «gotico rurale» perché Baldini è riuscito a trasportare un genere tipicamente anglosassone e (negli autori moderni) tipicamente cittadino, nei panorami familiari della campagna romagnola.

Oltre ad essere un romanziere affermato in Italia e all’estero, Eraldo Baldini è anche sceneggiatore, autore teatrale e organizzatore di eventi culturali. Ad aprile 2009 viene trasmessa su Rai Uno la fiction Mal’aria, tratta dall’omonimo romanzo.

Attualmente vive a Ravenna.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

31/07 Vittorio Bonetti Made in Romagna live. A cura dell’Associazione F. Schürr. Dopo una vita passata a cantare e suonare in giro per l’Italia, l’artista torna alle sue radici attraverso brani storici riarrangiati e alcune sue composizioni, presentate conironia e positività tipiche della Romagna. Durante la serata letture di testi dell’indimenticato poeta Giovanni Nadiani.

7/08 Maurizio Garuti Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli (Minerva ). L’assassinio del padre di Giovanni Pascoli è il caso più oscuro della letteratura italiana: tre processi non sono bastati a individuare i colpevoli. Ora, una confessione, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Letture di Gianfranco Tondini. Conduce il giornalista Marco Montruccoli.