Ad Alfonsine arriva l’allegra follia della Banda Storta per la rassegna “Pensiero, narrazione e voce”

Mercoledì 24 luglio nuovo appuntamento con la rassegna “Pensiero, narrazione e voce” nel giardino della biblioteca comunale “Pino Orioli” e del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine, in piazza della Resistenza.

Alle 21 arriva l’allegra follia della Banda Storta col suo “Sognando Fellini”. Per l’occasione si esibiranno Davide Salata (soprano saxophone, Emiliano Tamanini (tromba), Fabrizio Carlin (trombone), Giorgio Beberi (sax baritono) e Filippo Tonini (percussioni).

L’appuntamento è a ingresso gratuito e in caso di maltempo si terrà al cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza. L’evento è in collaborazione con l’Ensemble Mariani.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.comune.alfonsine.ra.it, scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.ito contattare il numero 335 7191841.