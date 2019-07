Beehtoven piano concert con l’Ensemble Tempo Primo in piazza Nenni a Faenza

Dopo il successo ottenuto dalla Compagnia delle Feste con lo spettacolo “La favola cosmica” lo scorso mercoledì, l’Associazione Nostrarte propone un evento speciale per gli amanti della grande musica. Protagonisti della serata di mercoledì 24 luglio alle 21.15 saranno l’Ensemble Tempo Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli di Ravenna diretta dal M° Alicia Galli e due solisti di grande levatura artistica: il pianista Denis Zardi, noto alla platea faentina, apprezzato dalla critica per le sue interpretazioni profonde che privilegiano il fraseggio musicale senza cedere alle lusinghe del facile virtuosismo, e la pianista ternana pluripremiata Lucrezia Proietti, concertista presente nelle più importanti stagioni nazionali, artista dall’esuberante e brillante personalità musicale.

In programma due tra le pagine più importanti della musica sinfonica di Beethoven, il terzo e il quarto concerto per pianoforte e orchestra, nella versione per orchestra da camera del M° Paolo Marzocchi, e le Ebridi di Mendelssohn, un’Ouverture che il compositore amburghese scrisse appena ventenne e che viene considerata il suo capolavoro dell’età giovanile.

Uno spettacolo che debutterà proprio a Faenza in piazza Nenni e che verrà replicato a Poppi (Arezzo) il 25, a Terni il 26 e il 27, per poi tornare in Romagna, a Ravenna in settembre. Biglietti: intero 12 euro; ridotto 9 euro (over 65, under 12, allievi delle scuole di musica del territorio). Info: 3394748625, info.nostrarte@gmail.com.