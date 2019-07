Cantautori a scuola: Liceo Torricelli Ballardini Faenza e MEI vincono il bando “Per chi Crea” del Mibac

Il Liceo Torricelli Ballardini e il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza hanno vinto un bando del Mibac e Siae intitolato “Per chi Crea” e portano i Cantautori a Scuola nel prossimo anno scolastico.

La Storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei Cantautori Italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi arriva a segno grazie a un bando del Mibac e Siae intitolato “Per chi Crea” al Liceo Torricelli – Ballardini del Preside Luigi Neri grazie a un bando realizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Giordano Sangiorgi, con la collaborazione della Casa della Musica con Roberta Barberini e Cinzia Magnani, l’affiancamento della Professoressa del Liceo Torricelli – Ballardini Marina Pierri e un supporto da parte degli Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza.

Il Corso – Laboratorio – Workshop proposto dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti prende spunto da un tavolo di lavoro di due anni fa del MIBAC con operatori della scuola, della musica, della cultura, giornalisti, artisti e istituzioni che ha confermato attraverso un dialogo serio e costruttivo sulla grande tematica che da alcuni anni viene posta all’evidenza delle cronache, soprattutto dopo l’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan, la necessità inderogabile che la canzone d’autore, oramai parte integrante della cultura e della letteratura delle giovani generazioni dagli Anni Sessanta ad oggi, venga insegnata nelle scuole.

Il corso si divide in vari moduli e si occupa di nascita del cantautorato in Italia fino ad arrivare al nuovo modello di cantautorato oggi dall’ItPop fino alla Trap passando per gli artisti stranieri e il boom del rap in Italia e coinvolgendo in modo interattivo gli studenti del Liceo Torricelli – Ballardini guidati dal Preside Luigi Neri insieme a tutte le competenze che saranno messe in campo dal MEI.

Fonte: www.meiweb.it.