Cinema in riva al mare a Milano Marittima con la proiezione de”Lo Squalo” di Spielberg

È un appuntamento da non perdere quello di oggi, mercoledì 24 luglio, con il cinema sonoro in spiaggia. La novità è nata da un’idea di Alberto Grilli, che gestisce il Royal Beach, alla V traversa sulla spiaggia di Milano Marittima. Per la prima serata di vecchie emozioni in pellicola Alberto ha pensato ad un grande cult del genere fantastico, “Lo Squalo”, film del 1975, pluripremiato, con 3 premi Oscar e un Golden Globes, dell’allora giovanissimo Steven Spielberg. Il regista, campione di incassi, ne “La Squalo” racconta le paure più recondite dell’uomo, di fronte al mare.

Il film

Uno squalo semina il panico sulle spiagge di una cittadina americana dove ha divorato due bagnanti. Uno scienziato, un pescatore, lo sceriffo locale si impegnano a fondo per eliminarlo. Non mancano i colpi di scena. Rivedere oggi il film, di fronte al mare, ricrea l’emozione e il percorso onirico, con la stessa tensione ricercata da Spielberg per l’intera pellicola. Tratto da un romanzo di Benchley, il film non risulta affatto dato e anzi la sua proiezione in spiaggia, con inizio alle ore 21.30 sarà una vera e propria esperienza. Imperdibile.