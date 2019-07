Cose da lupi a Porto Corsini: una serata di cabaret, protagonista il lupo delle favole

Mercoledì 24 luglio a Porto Corsini appuntamento con Cose da lupi – Cabaret di teatro per grandi e piccini + Street food. La serata è dedicata a tutti, bambini e adulti e sarà un cabaret di teatro di oggetti delle più famose favole che hanno come protagonista il lupo, come Cappuccetto rosso, I 3 porcellini, Il lupo e i 7 capretti, Al lupo al lupo.

Ogni favola viene narrata e animata con una tecnica sorprendente e coinvolgente. Uno spettacolo interattivo, dove il pubblico verrà coinvolto attivamente in scena. Uno spettacolo …dove sarà impossibile trattenere le risate!

A partire dalle 18, aperitivo con vini selezionati delle migliori cantine d’Italia e birre artigianali di alta qualità. Ad accompagnare la serata ci sarà anche il buon cibo: pesce per tutti i gusti, carne di bufalo, scelte vegetariane e per i golosi, gelato artigianale e granite siciliane.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Link all’evento su Facebook https://www.facebook.com/events/2893520740721389/