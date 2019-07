Pasta asciutta antifascista al Ristorante Radici di Ravenna per festeggiare la caduta del Fascismo

Per festeggiare la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 la famiglia Cervi portò in piazza i maccheroni offrendoli a tutto il paese. Nel ricordo dell’evento, il ristorante “Radici – cucina e cantina”, in collaborazione con l’ANPI Ravenna, sezione Luigi Fuschini, organizza la “Pastasciutta dei fratelli Cervi“, giovedì 25 luglio a partire dalle 18:30. La pastasciutta sarà servita ad offerta libera (bevande escluse) ed il ricavato sarà devoluto ad ANPI Ravenna, sezione Luigi Fuschini.

Per info:

RADICI – cucina e cantina

viale S. Allende, 56 – Ravenna

0544 201863 – info@radici.ravenna.it

ANPI Ravenna, Sezione Luigi Fuschini

Luca Puglia

338 4342261 – anpi.ra.s.fuschini@gmail.com