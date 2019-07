L’OraSì Ravenna riparte con Mikk Jurkatamm, confermato per la nuova stagione

Una delle notizie più attese è arrivata il giorno di San’Apollinare, patrono della città: nella prossima OraSì giocherà ancora Mikk Jurkatamm, giovane talento classe 2000, che nella passata stagione ha avuto modo di far apprezzare le sue doti agonistiche e di buon tiratore.

Il GM Julio Trovato, che lo ha fortemente voluto la scorsa estate, ha perfezionato l’operazione di prestito per un altro anno dell’ala estone, di proprietà della Virtus Segafredo Bologna. Nella prima stagione in giallorosso Jurkatamm, all’esordio in A2, ha mostrato le sue grandi potenzialità, mettendo presenza costante in difesa, coraggio su ogni palla e infiammando il palazzetto con le sue triple. Per lui una media di 4 punti e 1,5 rimbalzi in circa 14 minuti di utilizzo sul parquet.

“Iceman”, così soprannominato nell’ambiente per le sue origini baltiche e per la sua freddezza in campo, è già entrato nel cuore dei tifosi, che ne hanno sempre sostenuto la sfrontatezza e genuinità. “La riconferma di Mikk a Ravenna nasce dalla volontà di far crescere ulteriormente il giocatore – sottolinea Trovato – in un ambiente dove ha lavorato bene e dove sicuramente potrà dire ancora la sua, per trovare maggior confidenza in un campionato di livello. Ringrazio la Virtus Bologna e l’agenzia Sigma, per la fiducia che ci hanno nuovamente riconosciuto nella gestione del percorso di sviluppo del ragazzo”.

Jurkatamm completa così un’inedita e giovanissima coppia estone, insieme al connazionale Kaspar Treier (entrambi di formazione italiana e per questo spendibili come under nel nostro campionato).