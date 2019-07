Milano Marittima. Il 12 e il 13 luglio torna il Vip Master

A Milano Marittima tutto è pronto per la 29^ edizione del Vip Master che si terrà al Circolo Tennis venerdi 12 e sabato 13 luglio. La formula è quella oramai tradizionale: i vip saranno impegnati sia nel singolo, che nel doppio offrendo uno spettacolo unico.

“Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di circa 100 personaggi celebri dello sport, della cultura, e dello spettacolo. Lo scorso anno è stato raggiunto il record di 7.000 spettatori – spiegano gli organizzatori -. I turisti hanno gremito le tribune del campo centrale creando una suggestiva cornice di pubblico e scattato foto. Il Vip Master è considerato una delle manifestazioni più prestigiose dell’estate”.

L’appuntamento per l’avvio del torneo è previsto per le 20.30. Alle 22.00 si terrà il Premio Ambiente “Vip Amici del mare”.

Il giorno seguente, sabato 13, Vip e sponsor parteciperanno al pranzo organizzato al Bagno Paparazzi per poi tornare in campo verso le 20.30.

Alle 23.00, conclusione del 29° torneo Vip Master, con premiazioni e festeggiamenti.