Spettacoli circensi: la posizione della Giunta comunale di Cervia

Sugli spettacoli circensi e viaggianti, la giunta comunale di Cervia ricorda che esiste una normativa nazionale che gli enti locali sono tenuti a rispettare.

Il comune ricorda che a Cervia è stata adottata una delibera il 26 /3/ 2019 n. 64 e un regolamento il 28 aprile 1999 n. 26. Le recenti autorizzazioni fanno riferimento esclusivo a quegli atti.

La giunta comunale ribadisce che: “A prescindere dal fatto che la legge datata 1968 andrebbe aggiornata e rivista, alla luce di una situazione di mercato completamente cambiata e di una nuova sensibilità verso il mondo animale e gli aspetti ambientali sia in Europa che in Italia, è necessario predisporre un nuovo regolamento che, pur non escludendo la possibilità per i circhi con animali di insediarsi sul territorio, in quanto la legge lo consente, introduce elementi e limiti più stringenti, tali da rendere più difficile la possibilità di far esibire gli animali”.

La Giunta Comunale ha già dato disposizioni per redigere il nuovo regolamento che sarà adottato nei prossimi mesi. All’interno di quanto previsto dalla vigente normativa, la Giunta Comunale è impegnata ad attivare tutte le azioni possibili a tutela del benessere animale, anche attivando i servizi specializzati competenti.

Non esistono altre delibere, né ordinanze sindacali che deroghino rispetto alle suddette procedure.