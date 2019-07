Acque di balneazione “eccellenti” nei nostri lidi

L’Arpae ha reso noti i risultati delle analisi in laboratorio eseguite, in seguito al sesto campionamento programmato delle acque marine di balneazione sulle coste dell’Emilia-Romagna, effettuato in data 8 luglio.

I controlli hanno evidenziato l´idoneità alla balneazione delle acque marine sia dei lidi ravennati che cervesi, giudicate “eccellente”.

Il monitoraggio delle acque marine della Regione Emilia-Romagna viene effettuato nel periodo compreso fra il 25 maggio e il 30 settembre, come da D.G.R. n.783 del 20/05/2019 della Regione Emilia-Romagna.

Tutti i dati aggiornati, sono disponibili nelle pagine di dettaglio delle singole acque attraverso la mappa interattiva.