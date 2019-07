“Questa mattina Cervia e Milano Marittima sono state colpite da un’ondata di maltempo devastante. Il danno ambientale è rilevante” ha dichiarato il sindaco di Cervia, Massimo Medri, contattato dalla redazione di Ravenna Notizie.

Immagini dal gruppo facebook sei di cervia se...nza censura

“La tromba d’aria ha danneggiato un’ area di circa 800 metri, dalla pineta ai viali alberati, fino alla spiaggia – prosegue il primo cittadino -. Siamo intervenuti tempestivamente, cercando di liberare le strade dagli alberi caduti, ripristinando la viabilità, con l’ausilio dei mezzi di soccorso, giunti anche dai comuni limitrofi. In pochissimo tempo abbiamo messo in campo 30 mezzi con 25 squadre e oltre 130 operatori. Continueremo a lavorare senza sosta”.

Ingenti i danni a macchine, pullman ed edifici privati.

“Al momento è ancora presto per fare una stima dei danni – dichiara Medri -. Certamente sono oltre 100 i pini marittimi secolari abbattuti, senza calcolare il danno alla pineta, dove ancora non siamo stati in grado di entrare per fare una prima valutazione”.

Medri ha confermato che al momento, risulta solo un ferito: una donna che si trovava in pineta durante la tromba d’aria. La signora è stata trasportata al Bufalini, ed è fuori pericolo.

Aggiornamento ore 15.30: Il sindaco ha dichiarato all’Ansa che il numero di alberi secolari abbattuti si aggira attorno ai 200.

In seguito alle cadute dei pini a causa della tromba d’aria, numerose le utenze di Milano Marittima attualmente senza energia elettrica. Si tratta di un guasto che Enel conta di risolvere entro la sera di oggi, mercoledì 10 luglio. Il Comune non esclude che questa notte la zona compresa tra la I e la IX Traversa sia senza pubblica illuminazione.