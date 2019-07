Maltempo. Treni in tilt tra Cervia e Cesenatico e tra Ravenna e Russi

L’ondata di maltempo che ha colpito il territorio ravennate, nella mattinata di mercoledì 10 luglio, ha provocato gravi danni alla circolazione dei treni, sia lungo la linea Bologna-Ravenna che sulla Ravenna-Cervia-Cesenatico.

Alle 11.30, vi erano diverse situazione di criticità:

– sospensione della circolazione treni per danni alla linea di alimentazione elettrica tra Ravenna e Russi. Sul posto stanno intervenendo i tecnici di RFI per risolvere il problema e ripristinare la circolazione dei convogli.

– lungo il tratto ferroviario Ravenna-Cervia-Cesenatico: a causa del danneggiamento della via aerea sulla ferrovia, un treno è stato fermo a lungo sui binari tra Ravenna e Lido di Classe, mentre a Cervia, nei pressi di Via Ficocle, è stato chiuso al traffico il passaggio a livello.

Da RFI comunicano che si tratta di una situazione complessa, su diversi piani di emergenza, a cui si sta cercando di trovare soluzione, oltre che con l’intervento dei tecnici anche con l’invio di autobus sostitutivi. In alcuni casi però – spiegano – come a Cervia, l’arrivo dei mezzi è bloccato dalla difficile situazione presente anche lungo le strade.