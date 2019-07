Milano Marittima. Gianni Grandu: “grazie a tutti. I Romagnoli sono dei combattenti”

“Vorrei esprime un grande sentito vero ringraziamento per la grande disponibilità e forza di volontà delle istituzioni, delle forze dell’ordine, cittadini, operatori, volontari e turisti, grazie ai quali la situazione della nostra città è tornata, alla normalità; dopo il passaggio della tromba d’aria che ieri mattina ha coinvolto la nostra città provocando molti danni e soprattutto moltissime alberature oltre ad edifici, auto e stabilimenti balneari. La cosa più importante è che non ci sono state persone coinvolte, tranne una signora, che pare sia in buone condizioni – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale di Cervia, Gianni Grandu.

“Un plauso a tutta l’amministrazione del Comune di Cervia, al nostro Sindaco Massimo Medri per la messa in moto della macchina emergenziale predisposta per la protezione civile, già organizzata per questi eventi, che ci ha consentito rapidità e tempestività in un evento davvero imprevedibile” – prosegue Grandu -. Importante la vicinanza immediata e la disponibilità della regione Emilia Romagna con il suo presidente e assessore alla protezione civile che hanno presenziato anche alla conferenza stampa e ribadito, davanti ad una platea qualificata, che ci sarà il pieno sostegno con la richiesta allo stato per il riconoscimento della calamità naturale e farà la sua parte anche per il privato. Per questo motivo troverete sul sito del comune di Cervia tutte le indicazioni per coloro che sono interessati, sul come procedere in attesa della definizione della procedura.

Grandu ha sottolineato che la città ha già affrontato tremende emergenze (2015, con la devastazione della pineta e vari allagamenti): “ci siamo sempre rialzati subito ed ora la pineta di Pinarella e Tagliata che era quasi distrutta, ma è sempre tornata a vivere e più bella di prima. Siamo già ritornati operativi con la città accogliente e bella come sempre pronta per accogliere i turisti e trasmettete quella serenità e ottimismo per continuare nell’interesse della collettività per il turismo e il bene dei cittadini e degli operatori.”

Il presidente del consiglio comunale ha espresso la vicinanza, e quella di tutto il consiglio comunale, ai cittadini e agli operatori economici colpiti duramente da questa grave calamità.

“La Romagna e i romagnoli sono dei combattenti e hanno fatto di tutto per tornare il prima possibile alla normalità, dimostrando straordinaria dedizione e amore per questa terra; ma le imprese vanno sostenute ad affrontare questa situazione per tutelare i servizi ai turisti certo ma ancor più il lavoro delle famiglie che vivono di turismo” conclude Grandu.