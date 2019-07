Cervia, inaugurato il Posto di Polizia Stagionale a Pinarella

Questa mattina, lunedì 15 luglio, è stato aperto ufficialmente il Posto di Polizia Stagionale a Pinarella di Cervia, alla presenza del Vicario del Questore della provincia di Ravenna e del Sindaco di Cervia, nonché delle autorità civili e militari della provincia.

L’Ufficio, sito in Pinarella di Cervia in via Del Tritone 13/A, resterà aperto sino al 25 agosto, per le esigenze di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica connesse con la stagione estiva: la ricezione delle denunce presentate dai cittadini sarà attiva dalle 8 alle 20 di ciascun giorno della settimana, compresa la domenica.

Anche quest’anno, oltre ai consueti rinforzi di uomini e mezzi, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’ufficio assolverà anche all’importante funzione di posto di segnalamento, per l’identificazione delle persone sottoposte a controllo, attraverso lo SPAiD 500, un dispositivo biometrico in grado di acquisire le immagini delle impronte papillari che, elaborate attraverso un algoritmo, vengono confrontate in pochi secondi con quelle presenti in banca dati.

Grazie alle recenti tecnologie messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, sarà possibile procedere all’identificazione certa, in tempo reale, delle persone che all’atto di un controllo di Polizia dovessero essere sprovviste di documenti di identificazione.

Nell’ottica di rendere maggiormente performante il servizio svolto dagli agenti del Posto di Polizia di via Tritone, quest’ultimo è stato dotato dell’applicativo software denominato MIPGWeb, ovvero Modello di Indagine

Polizia Giudiziaria: un sistema ideato per fornire un adeguato supporto all’attività svolta nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni criminali, funzionante attraverso la rete dati che consente, nella fase di ricezione delle denunce, la raccolta di informazioni e dati che permettono di georeferenziare i fatti accaduti.

L’ufficio è contattabile alle utenze: 0544/987322 e 0544/987052.