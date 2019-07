Filosofia sotto le stelle, spegne 15 candeline. “Mutamenti” è il tema di quest’edizione

Grande traguardo per la manifestazione filosofica dell’estate Cervese. Si apre ques’oggi, lunedì 15 luglio, la 15 esima edizione di “Filosofia sotto le stelle”, con la lezione di Umberto Curi.

Il tema di quest’anno riguarda i “Mutamenti”, che comprenderanno le tecnologie ma anche il lato umano. L’argomento da adito a notevoli spunti, a partire dalle metamorfosi di Ovidio.

Curi, filosofo di prima grandezza nel panorama italiano – autore di vere e proprie “chicche” della filosofia come “Endiadi”, “L’apparire del bello” e “Miti d’amore” – affronterà i Mutamenti con la sua proverbiale ermeneutica. L’appuntamento è alle 21.30 nel piazzale dei Salinari, a Cervia.

Le Kermesse del sapere riprenderà il 26 luglio, con la lezione magistrale di Franco Farinelli – geografo e autore de “La crisi della ragione cartografica” -, sempre alle 21.30 nel piazzale Salinari.

Nel medesimo luogo il 27 luglio è atteso Massimo Adinolfi, esperto in teoretica ed ex consigliere del ministero della giustizia. “Hanno tutti ragione?”, opera su post – verità, fake, big data e democrazia, è la sua ultima fatica. Si prosegue il 28 luglio – alle 21.30 sotto il vecchio faro – con una maratona filosofica che non ha eguali – sulla falsariga di New York. Vi partecipano Vincenzo Del Gaudio – docente del dipartimento di studi politici e sociali al San Raffaele di Milano -, Moris Gasparri – consulente Coni ed esperto di sport – e Francesco Cirillo – sociologo esperto di politiche del mutamento sociale.

Il gran finale vedrà sul palco il 29 luglio – ore 21.30 piazzale Salinari – il filosofo e musicista Massimo Donà, che terrà una lezione magistrale facendo riferimento al suo capolavoro: “La filosofia dei Beatles”.

Ogni pomeriggio alle 18.30, inoltre, si svolgerà nella piazzetta Pisacane “Cafè Philò”. I giovani protagonisti di questi “aperitivi” filosofici saranno Carmen Gallo – poetessa e traduttrice -, Tommaso Di Dio – poeta e docente -, Giulio Goria – esperto di dottrine politiche -, Andrea Salvo Rossi – filologo ed esperto di Macchiavelli -, Mico Capasso – esperto di digital humanities -, Giacomo Petrarca – ricercatore in metafisica – e Mario Quaggiotto – esperto di filosofia della musica. Presentano Massimo Previato e Davide Grossi.