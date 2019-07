A Milano Marittima il concerto dei canterini “I Trapòzal” del Circolo La Pantofla di Cervia

È in programma il secondo concerto della quarta edizione dei concerti in pineta denominata In Canto della natura. Mercoledì 17 luglio, alle ore 17 30, all’ingresso della pineta di Milano Marittima in prossimità dello Stadio Dei Pini Germano Todoli, si esibirà il coro dei “canterini e musicanti” del Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia denominato I Trapòzal.

Il programma di canti e di musiche dei Trapòzal richiama la tradizione dei ritrovi del Borgo Marina, dell’Osteria all’Orto, del Circolo Pescatori e della Casa delle Aie di Cervia degli anni Sessanta e Settanta.

All’originario slogan del “Circolo Pescatori. “Un mare che unisce. Storia Tradizioni Gastronomia” si è aggiunto il motto “I Trapòzal. La musica che unisce”. La formula dei Trapozal è semplice: buonumore, allegria, convivialità e coinvolgimento del pubblico nelle esibizioni canore.

La denominazione Trapòzal deriva dal dialetto cervese e stava a significare i pezzi di legno, che levigati dall’onda la burrasca portava a riva. Il coro, costituito nel 2016 in occasione dell’iniziativa di recupero dei canti della Pasquella nel Borgo Marina di Cervia, ha consolidato la sua attività nel corso degli ultimi anni. Ha un repertorio di 50 canzoni. Ha recuperato vari brani musicali dedicati a Cervia, canzoni della tradizione musicale romagnola e varie canzoni in voga nei ritrovi degli “anni ruggenti” dello sviluppo del turismo cervese.

I Trapòzal sono soci impegnati nella vita associativa del Circolo Pescatori, che condividono la comune passione per la musica e il canto. Il gruppo si esibisce ogni primo mercoledì del mese al Circolo Pescatori di Cervia, in occasione delle “serate gastronomiche” promosse dalla gestione del ristorante del Circolo e in occasione delle iniziative denominate Aperitivo coi Pescatori del giovedì pomeriggio nel periodo estivo.

Si esibisce in occasione delle principali manifestazioni cervesi (dallo Sposalizio del Mare, a Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore, a Sapore di sale). Partecipa a molti eventi di rapporto con altre città emiliano-romagnole (ad es. la recente Festa Artusiana a Forlimpopoli) e vanta alcune partecipazioni ad eventi di rilievo di FICO (il Parco del Cibo Più Grande del Mondo di Bologna. Il gruppo vanta numerose partecipazioni a trasmissioni televisive di emittenti romagnole. Viene utilizzato come carta di presentazione di Cervia in rapporti di interscambio turistico con città italiane e straniere.

L’iniziativa dei “Concerti in pineta” è promossa dall’Associazione La Pineta APS, in collaborazione con: Scuola di Musica Comunale G. Rossini, Associazione Cervia Musica, Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, Circolo Pescatori La Pantofla, Lions Club Cervia Ad Novas, Terme di Cervia e Consiglio di Zona di Milano Marittima.