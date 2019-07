Proloco di Savio: “Doneremo al Parco naturale di Cervia le offerte libere della Sagra dello Strozzaprete”

I gravi danni subiti dalla pineta di Cervia, il 10 luglio per il passaggio di una tromba d’aria, non hanno lasciato indifferenti la Proloco Savio che ha deciso di donare interamente al Parco Naturale di Cervia le offerte libere raccolte in occasione delle 11 serate della Sagra dello Strozzaprete, in programma fino a domenica 21 luglio.

“Nonostante gli oneri e i debiti che abbiamo per la realizzazione della tensostruttura, abbiamo deciso di essere solidali e vicini al nostro territorio – dichiarano dalla Pro Loco -. E così partecipiamo anche noi, dando un contributo a quello che è il Parco Naturale di tutti noi, cervesi e non”.

“Procederemo a fare la donazione in accordo con il Comune di Cervia, in base alle disposizioni che ci verranno date – spiegano.

Un gesto importante per due motivi. La 12^ Sagra dello Strozzaprete è il primo evento organizzato all’interno della grande tensostruttura di via Tamigi , inaugurata solo pochi giorni fa. Una progetto costato 600mila, di cui solo una parte (400 mila Euro ) è stata coperta grazie alle donazioni raccolte attraverso iniziative della pro loco, contributi delle amministrazioni comunali di Cervia e Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio. Tra gli obbiettivi della pro loco vi era quello di raccogliere, nei prossimi anni, i 200mila Euro mancanti attraverso iniziative ed eventi, tra cui le Sagre del Strozzaprete; inoltre la cura e la tutela all’ambiente è uno degli obbiettivi che l’associazione si è posta di sviluppare, promuovendo il plastic free in occasione della sagra. “Sarà una sagra green” -avevano spiegato gli organizzatori -. L’usa è getta è stato ridotto al minimo. Lo scorso anno abbiamo coinvolto circa 10.000 persone, è facile immaginare quanti rifiuti produciamo”.