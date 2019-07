Amici di Cervia. 50 anni di fedeltà della signora Iolanda. Premiata anche una famiglia russa

Per la prima volta anche una famiglia russa è stata premiata per la fedeltà della vacanza. Da 10 anni infatti trascorrono a Cervia le loro vacanze Zhanna Rubina e Igor Rubin segnalati da Residence Crystal Palace.

Il turismo russo è nelle nostre località in fase positiva, attualmente al terzo posto fra i mercati stranieri dopo Germania e Svizzera. Nel 2018 le presenze russe sono state 60.316; il trend rispecchia una crescita costante indicando nel 2018 il 22% in più rispetto al 2015.

Presente alla cerimonia nella sala del Consiglio comunale l’assessore Enrico Mazzolani che ha consegnato le pergamene firmate dal Sindaco ai turisti diventati ufficialmente “Amici di Cervia” .

Un record di fedeltà della vacanza per Iolanda Gilberti segnalata dall’Hotel Ondina e Milazzo che da ben 50 anni trascorre le vacanze a Cervia.

Ai premiati oltre alla pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, è stato consegnato il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle & Co e Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

I prossimi appuntamenti con la festa per i fedelissimi della vacanza saranno il 7 e 21 agosto e 4 settembre.

Albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista possono segnalare l’Amico di Cervia al CerviaInforma (Tel 0544 979350, fax 0544 914019 cerviainforma@comunecervia.it) utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune www.comunecervia.it, nella sezione la modulistica con ricerca per Amico di Cervia.