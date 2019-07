Col Festival Naturae si pedala tra i bunker da Lido di Savio a Milano Marittima

Proseguono a Lido di Classe gli eventi collaterali al Festival Naturae, la cui settimana clou è in programma dal 22 al 28 luglio. Domani, giovedì 18 luglio, sono in programma due appuntamenti. A partire dalle 9, è in programma l’escursione guidata in bicicletta “Bunker Tour”, visita ai bunker della Seconda Guerra Mondiale da Lido di Savio a Milano Marittima. Il rientro è previsto per le 12, con eventuale pranzo con menu di guerra su prenotazione. L’escursione è a cura di Angelo Gasperoni dell’Associazione Culturale Castiglionese “Umberto Foschi” (Informazioni al 338 4335925).

Alle 10, invece, per la rassegna “Il lido delle favole”, alla Spiaggia 30 di viale Caboto “Si regalano letture in cambio di sorrisi”, letture per genitori con bambini a cura dei lettori volontari di “Nati per Leggere Ravenna”.