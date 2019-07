“Le regole non vanno in vacanza”: torna a Cervia la pedalata dedicata alla sicurezza stradale

“Le regole non vanno in vacanza”: è questo il titolo della pedalata gratuita aperta a tutti i cittadini e turisti organizzata dalla Polizia Locale di Cervia e dall’Osservatorio Regionale sulla sicurezza stradale, in collaborazione con le associazioni ciclistiche cervesi, per domenica 21 luglio.

L’appuntamento estivo giunto ormai alla sua terza edizione, è finalizzato a sensibilizzare all’importanza della sicurezza della circolazione dei ciclisti e al rispetto delle regole anche in vacanza, facendo una divertente pedalata aperta a tutti.

L’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione ha analizzato l’ultimo triennio dei dati validati ISTAT – 2015/2017 relativi all’incidentalità di ciclisti e pedoni sulle strade della Romagna. I dati sono ancora troppo elevati per questi utenti “deboli” o vulnerabili, categoria di cui fanno parte anche i motociclisti, perché in caso di incidente non hanno attorno a sé un “involucro” che li protegga, ma, mentre i motociclisti indossano ormai regolarmente tutti il casco, nel caso dei ciclisti non è presente di solito neppure quello, non essendo obbligatorio per il Codice della Strada.

In caso di caduta la scatola cranica è completamente esposta agli urti contro gli ostacoli presenti o contro l’asfalto. Sulle strade del territorio della Romagna sono in aumento nell’ultimo triennio sia i feriti che le persone decedute di questi utenti della strada.

Nell’ultimo triennio i ciclisti feriti sono aumentati passando da 1.133 nel 2015 a 1.155 del 2017, i pedoni da 433 a 519. I ciclisti morti aumentano da 13 a 20, mentre i pedoni da 15 a 18. Per quanto riguarda le fasce di età, sono sempre gli over65 quelli più numerosi sia fra i ciclisti che fra i pedoni deceduti.

Da tenere presente, informano sempre dalla polizia, che il codice della strada stabilisce (art. 190 c.d.s.) che: “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni c he circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila”.

L’obbligo del giubbotto catarifrangente esiste invece per i ciclisti nei seguenti casi:

– sempre quando circolano in galleria;

– fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle ore 18:00 alla Torre San Michele di Cervia. Ai primi 200 partecipanti la polizia locale di Cervia regalerà un etilometro digitale tascabile e altro materiale di sensibilizzazione verrà distribuito a cura dell’Osservatorio: la brochure “Voglia di bicicletta” ai bambini e per tutti i catadriotti da inserire nei raggi delle ruote della bicicletta (dispositivo obbligatorio previsto dal Codice della Strada).

La partenza è prevista alle 18:30 e l’arrivo nella località di Savio, alla “Sagra dello strozzaprete “, dove sarà presente un punto di ristoro. II percorso attraversa i luoghi più suggestivi, dal porto canale, attraverso la pineta ed è articolato da via G. Di Vittorio, via Stazzone, via Ascione, Savio e poi ritorno.

La manifestazione sarà scortata dalla Polizia Locale e dai volontari della “Croce Giallo e Blu”di Cervia con una ambulanza. Per i partecipanti che non rimarranno alla “Sagra dello Strozzaprete” il ritorno è previsto per le ore 20:00 circa. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Aquilotti al numero 338/1866608.