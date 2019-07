Classi “pollaio” a Castiglione. Bonaretti (M5S): “Il Sindaco solleciti una soluzione”

Anche Pierre Bonaretti, consigliere comunale cervese M5S, si esprime sull’argomento delle “classi pollaio” troppo affollate alla scuola media Zignani di Castiglione: “In seguito alla richiesta effettuata da parte del Sindaco Medri per l’istituzione della quarta sezione per le future classi prime della scuola Zignani, avvenuta in data 2 luglio, a quanto ne sappiamo, non è ancora pervenuta risposta da parte del Provveditorato. Comprendiamo e ci uniamo alla preoccupazione dei genitori coinvolti, che vorrebbero evitare a tutti i costi una situazione di sovraffollamento delle classi”.

“Chiediamo apertamente al Sindaco di inviare una lettera di sollecitazione, – prosegue Bonaretti – che vorremmo fosse sottoscritta da tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio. Crediamo sia importante dare un forte segnale da parte della politica cervese, che dovrebbe essere unita su un tema importante come quello dell’istruzione. Augurandoci un riscontro positivo da parte del Sindaco e tempi di risposta celeri da parte del Provveditorato, invitiamo le altre forze politiche a pronunciarsi sulla questione”.