PMG Italia consegna al sindaco Medri un Fiat Ducato 9 posti attrezzato per il trasporto di disabili

Il Comune di Cervia da diversi anni svolge attività per favorire servizi di trasporto sociale rivolti in modo specifico a persone svantaggiate che hanno necessità di muoversi sul territorio, quali ad esempio anziani e disabili. Le esigenze sono molteplici: dalle visite mediche, alle uscite collettive a scopo ricreativo, ad uscite di ragazzi disabili. Il mezzo viene messo a disposizione da P.M.G. ITALIA S.p.A grazie al contributo delle aziende del territorio che hanno scelto di aderire al progetto con grande sensibilità.

Le chiavi del Fiat Ducato a 9 posti sono state consegnate al sindaco Massimo Medri ieri pomeriggio 18 luglio nell’atrio della residenza municipale. Il pulmino, concesso in comodato d’uso gratuito, che consente il trasporto fino a 3 carrozzine contemporaneamente sarà utilizzato dai Servizi Sociali del comune ed è destinato prevalentemente a:

– Attività ricreative a favore degli anziani della Comunità alloggio: le 18 persone residenti in comunità alloggio vengono coinvolte in alcune uscite a cadenza settimanale come ad esempio l’uscita al mercato il giovedì mattina o altre uscite per commissioni oppure gite di una giornata;

– Attività ricreative pomeridiane per attività di dopo-scuola: frequenza da parte dei ragazzi coinvolti (circa 10 ragazzi) a cadenza settimanale di alcuni luoghi ricreativi sportivo o culturali (Equitazione, Piscina, Biblioteca, ecc) o organizzazione di gite periodiche (Mi.Ma on Ice ad es. nel periodo natalizio);

– Progetto tempo libero: attività di uscita serale a cadenze settimanale rivolta a persone diversamente abili (circa 17 -20 persone) o gite di una intera giornata;

– Palestra della mente: possibilità di fornire un servizio di accompagnamento alle persone coinvolte nelle attività di stimolazione cognitiva di gruppo organizzate dal servizio in collaborazione con l’az. Ausl.

– servizio di navetta settimanale per l’Emporio della Solidarietà per le persone che non hanno possibilità di raggiungerlo in autonomia.

“ Ringrazio la PMG e le numerose aziende del territorio che hanno aderito a questo importante progetto che supporta e coinvolge l’intera nostra comunità. – dichiara il sindaco Massimo Medri – Il gesto denota una forte sensibilità del tessuto imprenditoriale locale nei confronti dei cittadini in situazioni di svantaggio e va a sottolineare la solidarietà del territorio e il sodalizio vincente fra pubblico e privato”.