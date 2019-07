Ivano Marescotti inaugura la XXVII edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro”

Lunedi 22 luglio – alle ore 21,30 in Viale Ravenna, a Milano Marittima – Ivano Marescotti inaugura la 27° edizione di Cervia, la spiaggia ama il libro con il suo esordio letterario “Fatti veri” (ed. Vague).

Prima opera narrativa dell’attore e regista teatrale, il volume è una raccolta di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta. Un ‘Amarcord’ autobiografico, nel quale si ripercorrono gli anni della scuola fino al Teatro Alighieri di Ravenna dove diventa davvero un attore teatrale professionista.

Conduce Elena Nencini giornalista di SettesereQui e TR 24 Teleromagna. L’incontro è organizzato in collaborazione con Ponzi srl.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.

CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO

La rassegna è un contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato, incrociando pensieri ed emozioni. Sullo sfondo del mare e del sole, fino al 15 agosto si avvicenderanno ventuno incontri, ventitré autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti.

Piazze, luoghi pubblici e strutture alberghiere si trasformano in un palcoscenico unico per l’incontro vincente tra cultura e turismo. La cultura a Cervia, negli anni, è diventata un elemento dell’offerta turistica consolidato grazie agli eventi di prestigio e rinomati in tutta Italia.

www.cerviamailibro.it